Ventimiglia, l’Auser inaugura un ciclo di conferenze culturali: successioni, Inps, IA, astronomia, Reiki ed erbe officinali

L’Auser Aps Ventimiglia, associazione dedicata alla promozione dell’invecchiamento attivo, inaugura un articolato ciclo di conferenze culturali aperte alla cittadinanza, con un programma ricco di temi e relatori qualificati.

Ad aprire gli incontri sarà il Garante per gli Anziani del Comune di Ventimiglia, l’avvocato Alessia Spagnuolo, con una conferenza dedicata al tema delle successioni. Il mercoledì successivo è previsto un secondo appuntamento, questa volta dedicato al contenzioso Inps relativo alle misure assistenziali.

Il calendario proseguirà con un intervento del consulente informatico Yuri Frau, che affronterà l’attualissimo tema dell’Intelligenza Artificiale. A seguire, il presidente dell’Auser Aps Ventimiglia presenterà il suo saggio “L’Economia del dono”, dedicato agli spazi di gratuità nell’epoca dell’economia di mercato. In occasione dell’incontro, ai partecipanti verrà regalata una copia del libro, il cui prezzo di copertina è simbolicamente indicato come “un dono a una persona della vostra vita sociale”.

Le conferenze continueranno con l’ingegner Ferruccio Francescotti dell’Unitre Intemelia, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra stelle e astronomia, arricchito da suggestive immagini dell’Universo.

Spazio anche al benessere con l’operatrice Reiki Beatrice Di Peri, che introdurrà i partecipanti ai principi del riequilibrio energetico, illustrando questa antica disciplina orientale di rilassamento e rigenerazione, già sperimentata da molti soci Auser.

A chiudere il ciclo sarà l’erborista dell’Unitre Intemelia Giovanni Conte, con una conferenza dedicata alle virtù benefiche delle piante.

Gli organizzatori sottolineano come il programma affronti temi di grande interesse per tutta la cittadinanza. L’ingresso è gratuito e, al termine di ogni conferenza, è previsto un piccolo spuntino conviviale. Tutti sono invitati a partecipare secondo le date indicate nel calendario-locandina allegato.



