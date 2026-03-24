Sanremo, grande partecipazione ai Martedì Letterari: Oscar Di Maio incanta il Teatro del Casinò con “Guitto? Così è se vi pare” (Foto)

Grande partecipazione questo pomeriggio al Teatro del Casinò di Sanremo per il nuovo appuntamento dei Martedì Letterari, che ha visto protagonista Oscar Di Maio con il suo libro “Guitto? Così è se vi pare”. Un incontro che ha saputo unire teatro, letteratura e memoria, richiamando un pubblico numeroso e attento.

L’iniziativa, inserita nel calendario culturale cittadino, ha rappresentato un omaggio alla tradizione partenopea, nel solco di un percorso che affonda le radici nella storia del Festival della musica e arte partenopea del 1932, firmato da Ernesto Murolo ed Ernesto Tagliaferri . Un legame culturale forte, quello tra Napoli e Sanremo, che continua a rinnovarsi attraverso appuntamenti capaci di coniugare passato e presente.

Al centro dell’incontro il racconto personale e artistico di Oscar Di Maio, attore e scrittore che ha condiviso con il pubblico la propria esperienza di vita e di palcoscenico. “Guitto? Così è se vi pare” non è solo un libro, ma un viaggio dentro il teatro, tra ricordi, aneddoti e riflessioni che restituiscono il senso profondo di una professione vissuta come vocazione.

Nel suo intervento, Di Maio ha ripercorso le tappe della propria carriera: dalle prime esperienze dietro le quinte, tra camerini e insegnamenti ricevuti, fino al successo del personaggio di “Cafone”, diventato nel tempo un vero e proprio fenomeno popolare . Un percorso raccontato con ironia, sincerità e momenti di grande intensità emotiva.

Il libro si presenta come uno spaccato autentico della vita teatrale, capace di restituire al pubblico il respiro di un mestiere che va oltre il lavoro per diventare identità e passione. Una narrazione che intreccia risate, sacrifici e ricordi, offrendo uno sguardo su un teatro che cambia ma che continua a vivere nella memoria di chi lo ha attraversato.

L’appuntamento ha confermato ancora una volta il valore dei Martedì Letterari come spazio di incontro e riflessione, capace di attrarre pubblico e stimolare il dialogo culturale. Un pomeriggio partecipato e sentito, che ha ribadito il ruolo del Teatro del Casinò come punto di riferimento per eventi di qualità.

Il ciclo proseguirà nei prossimi giorni con un nuovo incontro in programma lunedì 30 marzo alle 16.30, quando Nicola Santini presenterà il suo libro “Un po’ d’Istruzione un po’ distruzione”, continuando il percorso tra letteratura, attualità e racconto della realtà.