Bordighera, al plesso Montale in scena le semifinali dei campionati internazionali di giochi matematici

Al Plesso Montale di Bordighera dell’ISISS Fermi-Polo-Montale, si sono svolte le semifinali dei Campionati Internazionali di giochi matematici, cui hanno partecipato un centinaio di alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Imperia, fra cui gli Istituti Comprensivi di Riva Ligure e San Lorenzo al mare, della Cavour di Ventimiglia e di Sanremo Ponente, il liceo Aprosio di Ventimiglia, il Polo Tecnologico e l'istituto Galilei di Imperia oltre, ovviamente, una rappresentanza di nostri alunni dell’ISISS Fermi-Polo-Montale.

Fra questi partecipanti alle semifinali ben dodici iscritti, per le categorie C1, C2, L1, L2 e GP, sono passati alle finali Nazionali che si terranno a Milano il 25 maggio. In quell’occasione verrà selezionata - fra i primi tre qualificati per le categorie L1, L2, GP, HC e fra i primi cinque classificati per le categorie C1 e C2 – la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Parigi, presso l’EcolePolytechnique di Palaiseau, il 25 e 26 agosto 2024.

Alle finali nazionali sono stati ammessi tra gli altri:

Categoria C1 Tabacchiera Nicole e Salsi Chiara

Categoria C2 Nicole Cicconetti

Categoria L1 Riccardo Frontini

Categoria L2 Pochì Eleonora e Stefan Dau, alunno della 5U del tecnico turistico del plesso Fermi di Ventimiglia dell’ISISS Fermi-Polo-Montale.

Categoria GP (Grande Pubblico) Valentina Ghigo, docente pressi l’I.C. Sanremo Ponente, e Marta Manassero, docente Polo Tecnologico Imperiese.