Comitato Rolando Sindaco, “Sanremo Master Comic Show”: giovedì 23 maggio ore 20:30 in Piazza Borea D’Olmo

Il Comitato Rolando Sindaco ha organizzato il “Sanremo Master Comic Show”, giovedì 23 maggio alle ore 20:30 in Piazza Borea D’Olmo, un evento gratuito nel quale si esibiranno i comici di Zelig e Colorado, e alcuni cantanti.

“Dopo la proiezione dell’Eurovision Song Contest 2024 in Piazza Bresca, vogliamo regalare a cittadini e turisti un altro momento di svago, offrendo uno spettacolo comico, con la finalità di comunicare la nostra idea di Sanremo: una città viva, ricca di eventi tutto l’anno, che spaziano dalla musica, alla cultura, al teatro e alla comicità. Invitiamo cittadini e turisti a condividere con noi questo momento divertente.”- afferma il Comitato Rolando Sindaco, che prosegue: ”Inoltre, riteniamo, che in questa fase della campagna elettorale “al veleno”, dove attacchi pretestuosi e strumentali si sprecano, sia giusto rispondere con il sorriso, regalando un po’ di serenità ai cittadini, che meriterebbero un confronto sui temi importanti per la città e non uno scontro tra i candidati, che non fa altro che allontanare gli elettori dalla politica.”



All’evento si esibiranno: Mauro Tarantini, Leo Mas, Gianpero Perone, Massimo De Rosa, Beatrice Calosso, Massimo Pica, Rino Scaturra.