Bordighera, sabato la presentazione de 'C'era una volta Sanremo-Evoluzione della geografia antropica della Città dei Fiori

Sabato 25 maggio, alle ore 16, si terrà il terzo incontro della rassegna “Incontri con gli Autori” organizzato dall’Istituto di Studi Liguri per i mesi di maggio e giugno nel giardino del Museo Bicknell di Bordighera, che aderisce anche quest’anno alla campagna nazionale ministeriale di promozione della lettura “Il Maggio dei Libri” promossa dal Centro per il Libro e la Lettura.

Per l’occasione il giovane ricercatore Alessio Bellini presenterà il suo libro C’era una volta Sanremo – Evoluzione della geografia antropica della Città dei Fiori letta attraverso le opere di Italo Calvino edito nel 2022 dalla casa editrice Antea, a dialogare con l’autore Carmen Ramò, insegnante nelle scuole medie e superiori, appassionata di letteratura italiana e scrittura, è coautrice di diversi romanzi e racconti nati dalla decennale partecipazione al Laboratorio di Scrittura collettiva dell’associazione Teatro del Banchero di Arma di Taggia.

Il libro

Come fa, un antropologo, a ricostruire il cambiamento dell'aspetto di una città? Può ascoltarla dalle voci, leggerla negli articoli di giornale, osservarla dalle fotografie; oppure, può analizzare le descrizioni presenti nei romanzi e nei racconti ambientati in quella città. È ciò che avviene in questo libro: in un viaggio nel tempo che va dal Barone Rampante alla Speculazione Edilizia, l'autore passa in rassegna l'opera di Calvino per ricostruire passo per passo i vari modi in cui Sanremo doveva apparire. Da paesino rurale, a luogo di villeggiatura per le élite russe, a sede indiscussa del Festival della Canzone Italiana: con un taglia e cuci delle più famose opere dello scrittore sanremese, l'autore ci fornisce una fotografia della Sanremo degli ultimi tre secoli, dei suoi paesaggi, dei suoi abitanti e della sua cultura.

L’autore

Alessio Bellini è nato a Sanremo nel 1998. Antropologo culturale, sebbene lavori principalmente nell’ambito sanitario, è altrettanto interessato alla storia e alla cultura dei popoli liguri. Ha pubblicato saggi e romanzi per le case editrici Antea e Lo Studiolo dell’Acccademia della Pigna di Sanremo.