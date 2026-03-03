Giustizia, Berrino attacca il M5S: “Mentono sapendo di mentire. Noi riformiamo, loro urlano”

"Le accuse del Movimento 5 Stelle contro la riforma della giustizia sono l'ennesima operazione di propaganda costruita sulla paura. Parlano di 'bugie', ma sono loro a mentire sapendo di mentire. La riforma non mette alcun pubblico ministero sotto al governo e non esautora il Parlamento: introduce regole più trasparenti per superare il sistema delle correnti che proprio i 5 Stelle dicevano di voler combattere". A dirlo è Gianni Berrino, capogruppo FdI in commissione Giustizia al Senato. "Definire 'sorteggio pilotato' un meccanismo che limita le spartizioni è ridicolo. La verità è che il M5s difende l'attuale sistema perchè fa loro comodo agitare lo spettro del complotto per nascondere il proprio fallimento politico. Il vero disastro della politica italiana degli ultimi anni - conclude - porta la firma 5 Stelle: giustizialismo, incompetenza e trasformismo. Noi riformiamo. Loro urlano. Gli italiani sanno distinguere".
