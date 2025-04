'La Tua Vallecrosia', Salvatore Fida: "Centro storico, frazioni e strade interpoderali sono il cuore pulsante della città" (Foto)

"Il centro storico, le strade interpoderali e le frazioni non sono aree marginali ma rappresentano il cuore autentico di Vallecrosia. La nostra lista ha un progetto chiaro e ambizioso: valorizzarle, restituendo loro centralità e dignità, affinché diventino motori di sviluppo, coesione e bellezza per tutta la comunità. Ogni angolo di Vallecrosia merita attenzione e cura" - dichiara Salvatore Fida, candidato della lista 'La Tua Vallecrosia- Perri Sindaco'.

"Il nostro centro storico è una delle risorse più preziose della città ma oggi versa in condizioni di trascuratezza e ha bisogno di interventi mirati per esprimere tutto il suo potenziale. Uno dei primi interventi ritenuti urgenti riguarda la riduzione del rischio del torrente Verbone, nella zona de 'Le Porte' è, infatti, fondamentale realizzare un’arginatura efficace per prevenire rischi e danni" - sottolinea Fida - "A questo si affianca la pulizia del torrente Verbone sotto la Torre Saracena, uno dei simboli storici di Vallecrosia. L’area, che rappresenta il biglietto da visita del borgo, sarà ripulita da canne e arbusti per diventare finalmente curata, decorosa e accogliente, sia per i residenti sia per i visitatori".

"Un altro nodo da affrontare è la mancanza di parcheggi nel centro storico, che limita l’accessibilità e penalizza la vivibilità della zona. Creare nuovi spazi fruibili è fondamentale per migliorare la qualità della vita e sostenere lo sviluppo turistico e culturale del nostro patrimonio" - mette in risalto Fida - "L’illuminazione pubblica, oggi insufficiente in molte aree, va potenziata sia nel centro storico sia lungo le strade interpoderali, garantendo così maggiore sicurezza e benessere per tutti i cittadini. Tra le criticità segnalate con più forza dai residenti, c’è anche la viabilità tra via Gallina e via Gurabba: molte famiglie, pur vivendo a Vallecrosia, sono costrette a passare da Bordighera per accedere alle proprie abitazioni. Una situazione che influisce negativamente anche su servizi fondamentali come illuminazione, fognature e raccolta rifiuti. È una condizione inaccettabile e il nostro impegno sarà quello di risolverla, restituendo piena dignità e servizi a ogni zona della città".

"Per rafforzare i servizi nelle frazioni, la lista La Tua Vallecrosia si impegna anche a sostenere con incentivi economici i consorzi esistenti e a promuovere la nascita di nuovi, così da rendere ogni quartiere vivibile, ben collegato e pienamente integrato nel tessuto cittadino" - afferma Fida - "Grande attenzione sarà dedicata anche al recupero delle aree incolte, vogliamo restituire vita e dignità a questi spazi trasformandoli in giardini di opportunità. Attraverso il rilancio dell’agricoltura e della floricoltura creeremo occupazione, sviluppo economico e restituiremo colore, profumo e bellezza al nostro territorio. Coltiveremo insieme un futuro più verde e pieno di speranza. Una buona amministrazione deve saper garantire equità, servizi e bellezza a tutta la cittadinanza, senza lasciare indietro nessuno. È questo l’impegno della nostra squadra per Vallecrosia".