'La Tua Vallecrosia', Rocco Luccisano: "Ridurre imposte, tasse e tariffe locali e premiare chi investe nella città" (Foto)

"Ridurre e alleggerire imposte, tasse e tariffe locali, sostenere chi lavora, aiutare famiglie e associazioni, premiare chi investe nella nostra città. È ora di cambiare passo!”. Rocco Luccisano, candidato con la lista 'La Tua Vallecrosia - Perri Sindaco', lancia un messaggio chiaro: "Vallecrosia deve avere il coraggio di compiere una svolta decisa ed efficace".

"Serve un Comune vicino alle persone, attento ai loro bisogni e capace di ascoltare e di dare risposte concrete" - esordisce Luccisano - "Non possiamo accettare una burocrazia che rallenta o frena, tasse che colpiscono chi già fa fatica, fondi che non arrivano dove servono davvero".

Uno dei punti chiave del programma riguarda i tributi comunali, ad esempio Tari e canone unico, che gravano su famiglie e attività commerciali: "È su voci come queste che dobbiamo intervenire, garantendo da una parte certezza nei pagamenti, ma dall’altra un peso equo e sostenibile per i cittadini".

Sulla Tari, Luccisano non ha dubbi: "Dobbiamo rivedere il servizio rifiuti. La città continua a ricevere multe dalla Regione Liguria perché non raggiungiamo i livelli minimi di raccolta differenziata. Troppo spesso siamo trattati come la discarica dei comuni vicini. Questo si traduce in costi più alti per tutti. Cambiare è possibile, migliorando il servizio e premiando chi si comporta in modo virtuoso. Non solo punendo".

E per chi fa impresa, le idee sono altrettanto chiare: "Il canone unico va rivisto. Dobbiamo aiutare chi ha il coraggio di aprire un’attività e sostenere i commercianti che stanno affrontando un mercato difficile. Servono incentivi veri, non mere promesse".

Un altro tema centrale è quello delle multe: "Non si può pensare di educare i cittadini soltanto con metodi coercitivi e sanzionatori come quelli adottati in questi anni. Ciò non fa altro che peggiorato le cose, aumentando il malcontento e i disagi. Una buona amministrazione non può limitarsi a punire: forma, educa, costruisce un senso civico condiviso. Chi sbaglia deve pagare, certo! Ma dobbiamo mettere i cittadini nelle condizioni di non sbagliare e incentivare i comportamenti virtuosi".

E conclude con un appello alla comunità: "Vallecrosia ha tutto per crescere: il mare, la sua storia, la forza della sua gente. Quello che serve ora è una nuova linfa ed energia, un’amministrazione che sia davvero dalla parte dei cittadini. Con umiltà e determinazione, vi chiedo fiducia per costruire insieme un futuro migliore".