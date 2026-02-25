Morte della piccola Beatrice, al via le analisi sui reperti: attesi gli esiti autoptici

È una giornata importante sul fronte dell’inchiesta per la morte della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni al centro del procedimento che vede indagato Emanuel I., accusato di omicidio preterintenzionale.
Oggi sono partite le analisi sui reperti sequestrati dai Ris nelle proprietà tra Perinaldo e Bordighera. Si tratta di accertamenti tecnici delicati, esami irripetibili che potrebbero avere un peso significativo nello sviluppo dell’indagine.
La Procura, nell’ambito delle attività investigative, ha disposto anche il sequestro di un paio di scarpe, elemento che rientra tra i materiali sottoposti a verifica scientifica.
Sul versante dei legali, l’avvocato Cristian Ubini – che difende il compagno di Manuela, Emanuel I. – ha nominato come consulente di parte il criminologo Marco Puppo, che seguirà gli accertamenti tecnici e ogni passaggio delle operazioni per conto dell’indagato.
Al momento non emergono novità sostanziali. È difficile che già nella giornata odierna possano arrivare risultati concreti: gli esiti delle analisi potrebbero essere disponibili nel giro di qualche giorno. Parallelamente si attendono anche tutti i riscontri legati all’esame autoptico eseguito sul corpo della bambina, passaggio ritenuto centrale per chiarire la dinamica dei fatti.
Intanto, sul piano giudiziario, resta aperto anche il capitolo relativo all’affidamento delle sorelline di Beatrice, mentre la madre, Manuela A., detenuta dal 9 febbraio, continua a proclamarsi innocente, ribadendo di non aver mai fatto del male alla figlia.