Ventimiglia, si insedia il nuovo Comitato PEBA: Ernesto Basso confermato presidente

Si è ufficialmente insediato, nella Sala del Consiglio del Comune di Ventimiglia, il nuovo Comitato PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), costituito a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento comunale e composto dai cittadini con disabilità che hanno aderito al bando di manifestazione di interesse promosso dall’Amministrazione comunale.

Nel corso dell’incontro è stata ufficializzata, con decreto sindacale, la riconferma di Ernesto Basso alla presidenza del Comitato PEBA, garantendo così continuità al lavoro svolto negli anni precedenti. Il Comitato continuerà a svolgere un ruolo consultivo e propositivo, collaborando con l’Amministrazione comunale nell’attuazione e nell’aggiornamento del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche e nella promozione di una progettazione sempre più orientata ai principi dell’accessibilità universale.

La riunione si è conclusa con un primo confronto operativo, durante il quale sono state raccolte osservazioni, proposte e segnalazioni da parte dei componenti del Comitato. Le istanze emerse saranno inserite all’ordine del giorno della prossima seduta, con l’obiettivo di definire le priorità di intervento e avviare le prime attività previste dal nuovo mandato.

Il Comitato PEBA desidera infine esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale per il continuo e costante supporto, confermando la volontà di proseguire, in un clima di collaborazione, il percorso volto a rendere Ventimiglia una città sempre più accessibile e inclusiva per tutti.