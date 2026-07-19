Serata sotto le stelle dello Zonta Club Sanremo ai Bagni Calapollo: estate di solidarietà per il Centro di aiuto alla vita di Taggia

La sera del 17 luglio, nell’accogliente cornice dei Bagni Calapollo di Arma di Taggia, le socie delloZonta Club di Sanremo hanno augurato una buona estate con una serata sotto le stelle, dove i numerosi ospiti sono stati accolti da una piacevole atmosfera di festa,



"Una bella occasione per raccogliere fondi per il Centro di aiuto alla vita di Taggia gestito da Sara Tonegutti - si spiega nella nota -. Dopo il benvenuto della presidente neo eletta Susanna Vivaldi , che ha ringraziato tutti gli ospiti per la generosità, la serata si è svolta all’insegna della leggerezza, grazie anche ad un accompagnamento musicale. Lo Zonta, grazie al lavoro e all’energia delle socie, ha potuto realizzare un altro service che mette al centro la donna, la famiglia e soprattutto i bambini che meritano un futuro che noi tutti abbiamo il dovere di garantire".



Dopo la pausa estiva lo Zonta Club Sanremo riprenderà la sua attività con nuovi progetti e nuovi eventi.

