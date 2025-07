Sanremo, l'opposizione all'attacco dopo il consiglio comunale sui lavori pubblici: "Troppe risposte evasive"

Dopo il consiglio comunale monotematico dedicato ai lavori pubblici, i capigruppo dell’opposizione di Sanremo fanno il punto e non nascondono la loro insoddisfazione per quanto emerso dall’aula.

Daniele Ventimiglia critica senza mezzi termini le risposte ricevute: "Risposte evasive, che non mi hanno per niente convinto. La città è sotto gli occhi di tutti e le sue condizioni non sono certo rassicuranti. Basta andare in giro per la città per vedere che è un devasto, la difesa che ho visto è stata elusiva, con un intervento da parte dell'assessore che ho definito anche in consiglio abbastanza da democristiano, elencando una serie di interventi che si stanno facendo in città ma senza rispondere concretamente a quanto da noi portato all'attenzione. E anche il fatto che siano stati convocati solo otto consigli comunale dall'insediamento dell'amministrazione Mager fa pensare, fa pensare a una mancanza di idee".

Più riflessivo Marco Damiano, che però rivendica la compattezza della minoranza:"Forse abbiamo sbagliato a non intervenire prima dell’assessore, ma sono soddisfatto del lavoro dell’opposizione. Ognuno di noi ha portato un punto di vista diverso, senza essere ripetitivi. Io personalmente ho voluto sottolineare l’immobilismo politico che da 11 anni blocca la città. Le nostre critiche hanno suscitato la reazione della maggioranza, segno che le nostre parole hanno colpito nel segno. Che ci sono pecche è chiaro a tutti, noi lo abbiamo voluto sottolineare con questo consiglio e la nostra idea è chiederne altri in futuro, sempre con questo tono costruttivo, senza fare solo sterile polemica come magari altri farebbero".

Decisamente critico anche Massimo Rossano, che accusa l’assessore Massimo Donzella di aver ripetuto slogan già sentiti: "Sembrava il consiglio di fine mandato, con l’elenco dei lavori partiti col Pnrr e la solita narrazione che copre la realtà di Sanremo. Ho ribadito che la delega al decoro dovrebbe passare a Ester Moscato, perché verde pubblico e decoro vanno di pari passo. Ci è stato detto che le problematiche sono oggetto di attenzione: ne prendiamo atto e vedremo cosa succederà. E se necessario convocheremo altri consigli monotematici, anche perché questa amministrazione ne ha fatti pochissimi. Il consiglio comunale deve essere un vero momento di confronto".

Conclude il gruppo di Fratelli d'Italia (Antonino Consiglio ed Elisa Balestra) che in una nota evidenzia come “La realtà di Sanremo non è quella idilliaca dipinta dalla giunta Mager ma presenta una serie di criticità urgenti e irrisolte riguardo lo stato dei lavori pubblici soprattutto in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini. A Sanremo, i marciapiedi e gli asfalti sono in condizioni disastrose praticamente in tutta la città. Gli esempi più eclatanti sono l'asfalto nuovo in Strada Tre Ponti che si sgretola, causando la caduta di motorini e i marciapiedi di fronte a Santa Tecla, in Via Nobel e in salita san Bernardo che sono in condizioni pietose. Altro passaggio importante è la totale assenza di un arredo urbano degno di una delle città più importanti d’Italia".