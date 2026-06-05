Sanremo, il Polo Civico promuove l’avvio del Vigile di quartiere: "Bene così, ora puntiamo a presidi fissi nelle frazioni"

Il Polo Civico esprime un sincero ringraziamento al Signor Sindaco per aver prontamente messo in atto la richiesta del Vigile di quartiere affiancato dall’operatore ecologico. Si tratta di una misura concreta, fortemente voluta e già ampiamente richiesta durante la campagna elettorale da Danieli.

"È sicuramente un ottimo modo di iniziare — fanno sapere dal Polo Civico — siamo convinti che in futuro, non appena l'organico dei vigili e degli operatori ecologici lo consentirà, ci sarà la possibilità di rendere questo servizio permanente e a tempo pieno per le nostre frazioni."

L'obiettivo a lungo termine del movimento è quello di creare un vero e proprio punto di riferimento per i residenti delle zone più periferiche:

Un piccolo ufficio di presidio nelle frazioni.

nelle frazioni. Supporto alla popolazione , in particolare per gli anziani e le fasce deboli.

, in particolare per gli anziani e le fasce deboli. Aiuto nelle piccole pratiche anagrafiche e quotidiane.

e quotidiane. Controllo del territorio e sicurezza di prossimità.

Il Polo Civico non si ferma alla sicurezza e al decoro. In questi giorni il movimento è già attivamente impegnato con gli uffici competenti per elaborare una proposta mirata riguardante la raccolta dei rifiuti.

L'approccio scelto è quello della proposta e del dialogo costruttivo: "La collaborazione e non il 'mugugno' a prescindere porteranno sicuramente a risultati concreti, pur mantenendo sempre ben salde le nostre idee e la nostra visione di città".

Se da un lato c'è massima apertura e plauso per le prime mosse della giunta, dall'altro il Polo Civico ribadisce con fermezza la propria linea urbanistica su uno dei temi più caldi della città dei fiori: il restyling del porto sulla contrarietà assoluta al Tunnel del Porto Vecchio, il No alla chiusura di via Nino Bixio e il Sì al restauro, ma nel rispetto della tradizione.

"Il Porto Vecchio deve restare tradizionale e caratteristico. Che restauro sia, ma senza stravolgimenti viabilistici" conclude la nota del Polo Civico. ...con Sanremo per Sanremo...", conclude la nota.