Incidente sulla Statale Aurelia alla curva del Don: traffico in tilt e feriti, intervento dei soccorsi (Foto)

Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi sulla Statale Aurelia nei pressi della curva del Don. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Uno dei conducenti delle auto coinvolte è rimasto intrappolato nel mezzo e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per farlo uscire.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e tre ambulanze. I feriti sono stati portati in ospedale, in codice giallo di media gravità. Si sono formate code chilometriche in entrambi i sensi di marcia.

Tre le auto coinvolte, tra cui una Tesla ed una Toyota quelle con più danni oltre ad una Xpeng. Due delle tre auto andavano verso Arma di Taggia e la ricostruzione del sinistro è a cura della Polizia Locale mentre i Carabinieri hanno dato una mano per far defluire il traffico.