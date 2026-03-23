Ventimiglia, irrompe in casa della compagna per impedirle un viaggio all’estero: arrestato dopo il furto dei documenti

Attimi di paura nella tarda serata del 22 marzo 2026 a Ventimiglia, quando una donna ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112 dopo aver sentito rumori sospetti nella propria abitazione, temendo la presenza di un ladro. La scoperta è stata ancora più amara: a introdursi in casa, dopo aver forzato la finestra del bagno, era il suo compagno.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Ventimiglia. Gli agenti hanno subito messo in sicurezza la donna, che nel frattempo era riuscita a fuggire dall’abitazione passando dalla finestra della camera da letto e nascondendosi dietro un’auto in sosta. Pochi istanti dopo, i poliziotti hanno individuato l’uomo nelle immediate vicinanze mentre tentava di allontanarsi, riuscendo a bloccarlo prontamente. La donna lo ha indicato come autore del furto dei suoi documenti di identità. Durante la perquisizione personale, eseguita in flagranza di reato, gli agenti hanno trovato nel marsupio dell’uomo un cacciavite di 25 cm, utilizzato come possibile strumento di effrazione, e un sacchetto contenente vari effetti personali: bigiotteria, una carta ricaricabile, un telefono cellulare e le chiavi di casa, tutti oggetti riconosciuti dalla donna come propri. Nelle pertinenze dell’abitazione, in un cortile privato, sono stati rinvenuti anche i documenti di identità sottratti poco prima. Tutti i beni sono stati restituiti alla legittima proprietaria al momento della denuncia.

Dalla ricostruzione dei fatti è emersa una relazione sentimentale burrascosa. La coppia, poche ore prima, si era incontrata in un bar della città, dove era scoppiata una lite per motivi di gelosia: la donna era in procinto di partire per un viaggio all’estero programmato da tempo, circostanza non accettata dall’uomo. Da qui, secondo gli investigatori, la decisione di sottrarle i documenti per impedirle la partenza. L’uomo — già affidato in prova ai servizi sociali — è stato arrestato per furto aggravato in abitazione. Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Imperia, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, dove il prevenuto è stato condotto al termine degli adempimenti di legge, in attesa dell’udienza di convalida.