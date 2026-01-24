Sanremo, raffica di furti a Verezzo San Donato: colpite almeno otto abitazioni (Foto)

Serata di forte preoccupazione a Sanremo, nella zona di Verezzo San Donato, dove ieri si è registrata una vera e propria ondata di furti in abitazione. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno otto le case prese di mira dai ladri nel giro di poche ore, in un’area residenziale solitamente tranquilla.

Tra le abitazioni colpite anche quella di un residente, che ha raccontato di aver trovato la casa completamente messa a soqquadro al rientro. I malviventi avrebbero scardinato porte e finestre, aperto armadi e cassetti e provocato numerosi danni agli infissi. In un caso è stata addirittura divelta una cassaforte e portato via gli oggetti in oro e beni di forte valore affettivo al suo interno.

Secondo quanto riferito, i ladri avrebbero lasciato sul posto gli oggetti privi di valore, concentrandosi esclusivamente su ciò che poteva essere facilmente asportato e rivenduto.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha effettuato i primi rilievi e raccolto le testimonianze dei residenti. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei furti e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi avvenuti nella stessa zona.