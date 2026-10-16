Cresce la popolazione in Liguria, il presidente Bucci evidenzia il dinamismo e l'attrattività per i giovani

La popolazione ligure conferma un trend di crescita positivo: sulla base dei dati Istat, anche i primi sei mesi del 2026 registrano un aumento dei residenti, evidenziando come dal 2023 a oggi la curva demografica segni un incremento costante con oltre 4.300 nuovi abitanti. Un andamento consolidato che trova la sua spinta principale nel saldo positivo tra immigrati ed emigrati, a conferma di un territorio sempre più attrattivo.

Il presidente della Regione, Marco Bucci, ha sottolineato come i dati smentiscano la narrazione di un calo giovanile, dimostrando che la Liguria è una regione dinamica: in particolare nella fascia tra i 17 e i 39 anni, nel 2025 si sono registrati 23.416 nuovi cittadini a fronte di 16.009 emigrati, mentre la fascia dei minori fino a 17 anni ha visto 7.634 arrivi rispetto a 4.782 partenze. Contrariamente ai luoghi comuni, non sono gli anziani a trainare l'incremento, anche se la componente over 65 fa registrare comunque un saldo positivo.

L'inversione di tendenza demografica nel 2026 interessa quasi tutte le province liguri, fatta eccezione per un lieve calo a Savona, e vede protagonisti in crescita i Comuni capoluogo, con la sola eccezione di Imperia che si mantiene stabile.

Segnali incoraggianti arrivano anche dal saldo naturale, con la forbice tra nati e deceduti in costante contrazione tra gennaio e giugno 2026.