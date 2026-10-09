Giornalisti francesi alla scoperta di Riva Ligure e della pista ciclabile della Riviera dei Fiori

Una mattinata dedicata alla scoperta di Riva Ligure, delle sue bellezze storiche e paesaggistiche e della pista ciclabile della Riviera dei Fiori, uno dei percorsi verdi più suggestivi del Ponente ligure. È questo l'obiettivo dell'iniziativa in programma sabato 17 ottobre, rivolta ai giornalisti francesi e ai professionisti della comunicazione interessati a conoscere da vicino il territorio nell'ambito del progetto promozionale "Riva Ligure, il cuore blu della Riviera". L'appuntamento è fissato alle 9.45 in piazza Ughetto, punto di partenza di un itinerario che unirà cultura, mobilità sostenibile e valorizzazione turistica. L'iniziativa arriva dopo l'inaugurazione del nuovo ponte che collega Riva Ligure ad Arma di Taggia e rappresenta un'ulteriore occasione per far conoscere le potenzialità del borgo e i progetti destinati a rafforzarne l'attrattività.

La pista ciclabile sarà uno dei protagonisti della visita, con la possibilità di percorrere in bicicletta un tratto della Riviera dei Fiori che si sviluppa sul tracciato della vecchia ferrovia costiera, dismessa nel 2001. Il percorso, oggi esteso per circa 33 chilometri in continuità da Ospedaletti a Imperia, rappresenta una delle infrastrutture turistiche più apprezzate del territorio, capace di coniugare il paesaggio marino con la possibilità di muoversi in modo sostenibile. La visita permetterà ai partecipanti di osservare da vicino il collegamento tra i diversi centri della costa e le opportunità offerte dal cicloturismo, un settore sempre più importante per promuovere la Riviera anche al di fuori della stagione estiva.

Il programma prevede una prima tappa al SEM, lo spazio espositivo multimediale ospitato all'interno di Palazzo Carrega, sede del museo comunale che racconta la storia dell'antica area archeologica di Costa Balenae, nella zona di Capo Don. Successivamente, i partecipanti si sposteranno in bicicletta, con mezzi messi a disposizione da Nolo Bici per chi ne fosse sprovvisto, fino alle vicinanze di Bussana. Qui sarà possibile approfondire la conoscenza del vecchio borgo, inserendo il percorso ciclabile in un più ampio itinerario alla scoperta delle testimonianze storiche e delle peculiarità del territorio.

Il rientro verso Riva Ligure sarà l'occasione per visitare il centro storico e alcuni dei suoi principali luoghi di interesse religioso e culturale: la chiesa della Madonna del Buon Consiglio, la chiesa parrocchiale di San Maurizio e l'oratorio di San Giovanni. Un percorso pensato per mostrare ai giornalisti non soltanto le potenzialità della costa e della mobilità dolce, ma anche il patrimonio storico e architettonico che caratterizza il paese. Al termine della visita, prevista la restituzione delle biciclette e, alle 12.30, un momento conviviale per concludere la mattinata.

L'iniziativa si inserisce nella strategia di promozione di "Riva Ligure, il cuore blu della Riviera", con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza del Comune e delle sue attrattive, guardando in particolare al pubblico francese, da sempre importante per il turismo del Ponente ligure. Dal mare al centro storico, passando per la pista ciclabile e i collegamenti con i borghi vicini, Riva Ligure punta a presentarsi come una destinazione da vivere durante tutto l'anno, a piedi o in bicicletta. Una proposta che valorizza l'identità locale e invita a scoprire il territorio con ritmi più lenti, attraverso esperienze autentiche e un contatto diretto con il paesaggio e la storia della Riviera dei Fiori.