Bordighera conferma i “nonni civici” per il 2026/2027: 9.900 euro per accompagnare gli alunni davanti alle scuole

Il Comune di Bordighera conferma il servizio dei “nonni civici” anche per l’anno scolastico 2026/2027, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai bambini negli attraversamenti pedonali in prossimità di alcuni plessi scolastici cittadini. La Giunta comunale ha approvato, con la deliberazione numero 86 dell’8 ottobre, lo schema di convenzione con l’associazione A.I.B. Protezione civile di Bordighera, che continuerà a occuparsi della gestione dei volontari impegnati nell’attività di assistenza agli alunni in entrata e in uscita da scuola.

Il servizio sarà rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali nelle vicinanze degli istituti. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività socialmente utili promosse dall’amministrazione comunale e punta a valorizzare anche il contributo delle persone anziane alla vita della comunità, favorendo la partecipazione attiva e il coinvolgimento nella quotidianità cittadina. Resta fermo, come specificato nella delibera, il ruolo della Polizia locale, le cui funzioni non vengono sostituite dall’attività dei volontari.

La convenzione avrà una durata di un anno scolastico, da settembre 2026 a giugno 2027. Il progetto prevede il coinvolgimento di persone ultrasessantenni, individuate nell’ambito del servizio dei nonni civici,