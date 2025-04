“Il Dissoluto… Dissolto” in scena al teatro del Casinò, il Club Rotaract Sanremo propone uno spettacolo benefico (Foto)

Sostenere le cure riabilitative per persone con fragilità psichica dell'area intemelia è l'obiettivo dello spettacolo “Il Dissoluto… Dissolto” che verrà proposto dal Club Rotaract Sanremo, con il prezioso contributo del Rotary Club Sanremo e Sanremo Hanbury, il 4 aprile, alle 21, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo.

Una commedia brillante a scopo benefico con Enrico Manfredini (Don Giovanni), il baritono Gabriele Manfredini (Sganarello) e con la partecipazione del Maestro Massimo Dal Prà. La regia sarà di Giorgia Brusco. "Che succederebbe se Don Giovanni si trovasse catapultato al giorno d'oggi? Da questa domanda prende le mosse il testo comico, scritto da Giorgia Brusco, affermata attrice, scrittrice teatrale e regista, vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, tra gli altri, del premio alla drammaturgia 'M. Fratti' di New York" - svelano gli organizzatori - "Un dialogo tra parola e canto, tra Sganarello e il suo padrone, Don Giovanni, che, ritrovatosi al nostro tempo, si perde e non si riconosce più, incapace di mettere in atto le sue strategie seduttrici in un mondo che, ai suoi occhi sembra andare alla rovescia. Un modo per indagare in modo divertente sul cambiamento radicale dei rapporti tra uomo e donna, sulla rivoluzione degli atteggiamenti femminili e sullo smarrimento del genere maschile sulle questioni emotive. Uno spettacolo ricco di colpi di scena, di spunti comici ma anche di riflessione sulla difficoltà dei rapporti umani, con un colpo di scena finale tutto da ridere. Un evento da non perdere. Il teatro al servizio della solidarietà per una causa che merita tutto il nostro sostegno".

"Il biglietto d’ingresso è di 20 euro" - fanno sapere gli organizzatori - "Le prenotazioni si potranno fare su WhatsApp al 393 8215949. La prevendita dei biglietti è prevista allo studio del dottor Enrico Manfredini Ventimiglia che si può contattare allo 0184-351621, allo St. Semeria Ghinamo Monzardo e Ass. Sanremo contattabile allo 0184-570000 o a Ghinamo Ced Sas Vallecrosia contattabile allo 0184-251350".