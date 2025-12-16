Incontro istituzionale a Imperia: collaborazione tra Prefettura e Moto Club della Polizia

Collaborazione tra Prefettura di Imperia e Moto Club della Polizia

Nel corso dell’incontro è stata confermata la proficua collaborazione, con particolare rifermento al supporto fornito dalla Associazione sul territorio provinciale, nell’ambito delle attività di solidarietà a favore di soggetti fragili e vulnerabili.

È stata, altresì, sottolineata l’importanza della Fondazione “Piano Marco Valerio”, promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalizzata a far sentire genitori e ragazzi parte della famiglia della Polizia di Stato,

Il Fondo nasce con l’obiettivo di garantire il massimo sostegno possibile, offrendo aiuti concreti ai dipendenti, in servizio o in quiescenza, i cui figli minori presentino problemi di salute.

L’incontro si è concluso con la condivisione dell’impegno a proseguire nel dialogo e nella collaborazione operativa, al fine di sviluppare iniziative efficienti e capillari a tutela dei diritti delle persone più fragili.