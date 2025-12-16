 / Solidarietà

Solidarietà | 16 dicembre 2025, 16:57

Incontro istituzionale a Imperia: collaborazione tra Prefettura e Moto Club della Polizia

Nella giornata odierna il Prefetto di Imperia ha ricevuto il Presidente della Associazione Moto club Ufficiale della Polizia di Stato di Imperia dott. Maurizio Mamino.

Nel corso dell’incontro è stata confermata la proficua collaborazione, con particolare rifermento al supporto fornito dalla Associazione sul territorio provinciale, nell’ambito delle attività di solidarietà a favore di soggetti fragili e vulnerabili.

È stata, altresì, sottolineata l’importanza della Fondazione “Piano Marco Valerio”, promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalizzata a far sentire genitori e ragazzi parte della famiglia della Polizia di Stato,

 Il Fondo nasce con l’obiettivo di garantire il massimo sostegno possibile, offrendo aiuti concreti ai dipendenti, in servizio o in quiescenza, i cui figli minori presentino problemi di salute.

L’incontro si è concluso con la condivisione dell’impegno a proseguire nel dialogo e nella collaborazione operativa, al fine di sviluppare iniziative efficienti e capillari a tutela dei diritti delle persone più fragili.

Redazione

