Sanremo, il Soroptimist Day celebra i 77 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Il 13 dicembre presso il salone Parrocchiale della Chiesa dei Frati Cappuccini di Sanremo si è svolto il Soroptimist Day per celebrare il 77 esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948) .

L'incontro si è aperto con una breve relazione della presidente del Club di Sanremo, Michela Alborno, che ha focalizzato l'attenzione dei presenti sull'obiettivo del Soroptimist Day istituito per riaffermare l'impegno del Soroptimist International per i diritti umani, la promozione della condizione femminile e le pari opportunità, ossia dei valori che caratterizzano la mission soroptimista in perfetta sintonia con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Successivamente il dottor Maurizio Marmo, presidente del centro ascolto Caritas, ha descritto le storie di diversi attivisti nel mondo, la cui esistenza è sconosciuta ai più, che in modo pacifico si impegnano per proteggere e realizzare i diritti fondamentali dell'umanità (diritti civili, politici, sociali , economici, ambientali, per l'uguaglianza di genere, delle donne e delle minoranze...) affrontando spesso minacce, detenzioni, violenze, sommari processi giudiziari e talvolta pagando con la propria vita il loro impegno civile.

Non poteva non essere citato Martin Luther King, attivista politico e pastore protestante statunitense, leader del movimento per i diritti civili degli afro-americani, unanimamente riconosciuto « apostolo instancabile della resistenza non violenta» e come « eroe e paladino dei reietti e degli emarginati », insignito del premio Nobel per la pace ( da King ritenuta " più preziosa dei diamanti, dell'argento e dell'oro") nel 1964.

Il dottor Marmo infine ha trattato il tema del “Debito globale: il cappio che soffoca i Paesi fragili”.

Il Soroptimist Day si è concluso con la consegna di un contributo economico (1.500 Euro) a sostegno delle attività dell'Emporio Solidale di Sanremo, una realtà locale che contrasta la povertà offrendo gratuitamente generi alimentari e beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà tramite un sistema di “piccolo supermercato”, gestito dalla Caritas , dal Comune e da diverse associazioni di volontari (tra cui il Club Soroptimist di Sanremo), firmatarie nel febbraio 2025 del protocollo d'intesa Rete Solidale.

Attraverso questa donazione le socie del Club Soroptimist hanno voluto ricordare la Dottoressa Paola Notari, recentemente mancata, una delle Socie fondatrici del Club Soroptimist di Sanremo nel 1972, già primaria di Radiologia dell'Ospedale di Ventimiglia-Bordighera, ma soprattutto una Persona di elevate doti morali e di grande generosità che ha compiuto numerose opere di bene, tra le quali la “ Fondazione Adriano e Maria Luisa Notari”, onlus realizzata da Paola per assistere anziani, disabili e persone in condizioni economiche svantaggiate ospiti della Residenza in Limone Piemonte.