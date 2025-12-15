Vallecrosia, sport e solidarietà: oltre sessanta atleti al 1° Memorial Renato Maggio (Foto)

Vallecrosia ospita il 1° Memorial Renato Maggio, gara open con incontri light di kickboxing, k1 e boxe.
Oltre sessanta gli atleti che hanno partecipato all'evento sportivo solidale organizzato ieri pomeriggio nella palestra dell'oratorio Don Bosco in memoria di Renato Maggio. Il ricavato della manifestazione andrà, infatti, a supporto dell'associazione Make a Wish.
All'evento erano presenti tra il folto pubblico anche il vicesindaco Cristian Quesada, il consigliere comunale Mattia Petrini e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.