Solidarietà | 15 dicembre 2025, 08:05

Vallecrosia, sport e solidarietà: oltre sessanta atleti al 1° Memorial Renato Maggio (Foto)

Gara open con incontri light di kickboxing, k1 e boxe

Vallecrosia ospita il 1° Memorial Renato Maggio, gara open con incontri light di kickboxing, k1 e boxe.

Oltre sessanta gli atleti che hanno partecipato all'evento sportivo solidale organizzato ieri pomeriggio nella palestra dell'oratorio Don Bosco in memoria di Renato Maggio. Il ricavato della manifestazione andrà, infatti, a supporto dell'associazione Make a Wish.

All'evento erano presenti tra il folto pubblico anche il vicesindaco Cristian Quesada, il consigliere comunale Mattia Petrini e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Elisa Colli

