Il Fiat 500 Club Italia dona 3.000 euro all’Unicef di Imperia e riceve la Pigotta “Carmencita 500 Spericolata”

Nei giorni scorsi, in occasione delle elezioni per le cariche nazionali che hanno visto la riconferma del dottor Maurizio Giraldi di Roma e del tradizionale pranzo sociale per gli auguri di Buon Natale 2025, il Fiat 500 Club Italia di Garlenda ha compiuto un importante gesto di solidarietà, donando la somma di 3.000 euro al Comitato Provinciale Unicef di Imperia, a sostegno delle finalità umanitarie dell’Ente.

In risposta alla donazione, l’Unicef provinciale imperiese ha omaggiato il Club con una creazione unica ed esclusiva: la “Pigotta Carmencita 500 Spericolata”, ideata e realizzata dalla volontaria Giovanna Siclari. La Pigotta, storica bambola di pezza simbolo dell’Unicef, rappresenta il messaggio universale “Bambino nato – Bambino salvato”, emblema della tutela dei diritti dell’infanzia nel mondo.

Alla presenza di circa 200 soci e commensali, il Presidente Fondatore Domenico Romano, il Presidente Onorario Alessandro Scarpa, il Vicepresidente Alessandro Viotti e il Direttore della rivista “Quattro Piccole Ruote” Stefania Ponzone hanno simbolicamente consegnato un assegno bancario al Presidente dell’Unicef Provincia di Imperia, Raffaele Regina di Sanremo.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito come le crisi globali, tra guerre, povertà e malnutrizione, stiano colpendo duramente le nuove generazioni, privando milioni di bambine e bambini dell’accesso a servizi essenziali e a un futuro dignitoso. Un messaggio forte e chiaro, sintetizzato dalle parole:

“Bisogna fare silenzio quando i bambini dormono, non quando li uccidono.”

L’Unicef ha espresso un sentito ringraziamento al Fiat 500 Club Italia, il più grande club monomarca automobilistico al mondo con oltre 23.000 associati, sottolineando come gesti concreti di solidarietà rappresentino un aiuto fondamentale per continuare a difendere i diritti dell’infanzia oltre ogni confine.