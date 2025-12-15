Giornata solidale, Ventimiglia aiuta le famiglie bisognose (Foto e video)

Una raccolta di prodotti di prima necessità per l'infanzia ha preso il via da questa mattina presso la Parafarmacia del dottor Pallanca nel centro commerciale di Roverino a Ventimiglia.
Un'iniziativa solidale nata da un'idea di Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia delegata alle pubbliche relazioni del Comitato Pro Centro Storico e volontaria della Croce Verde Intemelia, per aiutare le famiglie bisognose di Ventimiglia in vista delle festività natalizie.
"Una giornata solidale dedicata alle famiglie bisognose di Ventimiglia" - dicono gli organizzatori - "Potete prendere qualsiasi cosa da donare in beneficenza. Aiutateci ad aiutare".