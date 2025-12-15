 / Solidarietà

Solidarietà | 15 dicembre 2025, 17:11

Giornata solidale, Ventimiglia aiuta le famiglie bisognose (Foto e video)

A Roverino iniziata una raccolta di prodotti di prima necessità per l'infanzia

Giornata solidale, Ventimiglia aiuta le famiglie bisognose (Foto e video)

Una raccolta di prodotti di prima necessità per l'infanzia ha preso il via da questa mattina presso la Parafarmacia del dottor Pallanca nel centro commerciale di Roverino a Ventimiglia.

Un'iniziativa solidale nata da un'idea di Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia delegata alle pubbliche relazioni del Comitato Pro Centro Storico e volontaria della Croce Verde Intemelia, per aiutare le famiglie bisognose di Ventimiglia in vista delle festività natalizie.

"Una giornata solidale dedicata alle famiglie bisognose di Ventimiglia" - dicono gli organizzatori - "Potete prendere qualsiasi cosa da donare in beneficenza. Aiutateci ad aiutare".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium