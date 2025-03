Bordighera, il Club Rotaract Sanremo fa una donazione al centro salute mentale (Foto e video)

Il Club Rotaract Sanremo fa una donazione al Centro Salute Mentale di Bordighera. Si tratta della prima fase di un progetto, che sancisce così una collaborazione tra il club sanremese e l'Asl1 Imperiese, che è stato illustrato in mattinata presso la sede della salute mentale di Bordighera.

"Una donazione che verrà utilizzata per fare degli altri manufatti che poi saranno venduti e, quindi, il ricavato sarà poi donato al centro di riabilitazione di salute mentale di Bordighera" - dice il dottor Fabrizio Polverini, direttore socio sanitario di ASL1 Liguria - "E' un'operazione importante perché coinvolge il terzo settore insieme all'Asl1, quindi, la presenza di un'azienda sul territorio che collabora con le forze territoriali credo che sia un bel esempio di integrazione e che serve ogni giorno per la salute dei nostri cittadini".

"Il progetto, che spero sia l'inizio di una proficua collaborazione, è basato su una prima tranche che è stata quella di acquisire del materiale per costituire dei manufatti e dei lavoretti che saranno oggetto di vendita" - illustra il presidente del Club Rotaract Sanremo Giovanni Ghinamo - "La seconda parte, invece, su cui puntiamo particolarmente, è uno spettacolo di beneficenza che si terrà il 4 aprile alle 21 al teatro del Casinò di Sanremo il cui ricavato sarà destinato all'acquisto di una serie di apparecchiature tecnologiche e multimediali che possono servire al centro per erogare le cure riabilitative nei confronti dei pazienti. Ringraziamo il Rotary Club Sanremo Hanbury, in particolare il presidente Sergio Viglietti e il Rotary Club Sanremo, in particolar modo il presidente Ettore Guazzoni, che si sono resi disponibili come contribuenti e finanziatori dello spettacolo".

"Gli aiuti che riceviamo dagli enti e dalle associazioni del territorio ci permettono di continuare sul versante più importante che è quello della riabilitazione che è qualcosa che si fa insieme ai pazienti" - sottolinea Marco Mollica, direttore del dipartimento di salute mentale delle dipendenze dell'Asl1 Imperiese - "Speriamo che ci siano altra occasioni come questa".