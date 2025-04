Vacanza e volontariato: la Croce Rossa di Sanremo lancia un nuovo modo per fare villeggiatura

La Croce Rossa di Sanremo offre la possibilità di trascorrere le vacanze in modo speciale, con il volontariato, una iniziativa che offre l'opportunità di unire relax e servizio sulla Riviera dei Fiori.

Durante il soggiorno si potrà partecipare a diverse attività di volontariato, come:

- assistenza a persone anziane e vulnerabili, migliorando la loro qualità di vita;

- collaborazione presso una spiaggia attrezzata, garantendo un ambiente sicuro per i bagnanti;

- supporto a eventi culturali locali, contribuendo alla vita sociale della zona;

- partecipazione ai servizi di emergenza e pronto soccorso, mettendo in pratica le tue competenze.

In aggiunta al volontariato ci sarà anche la possibilità di esplorare le meraviglie di Sanremo, in una esperienza che arricchirà non solo la propria vita, ma anche quella degli altri.