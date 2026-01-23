 / Eventi

23 gennaio 2026

Casinò di Sanremo, consegnate le medaglie ai dipendenti in congedo: un riconoscimento alla dedizione e alla storia aziendale

Cerimonia del 23 gennaio per celebrare chi ha concluso il proprio percorso professionale. Di Meco: "Un momento di appartenenza e gratitudine, il Casinò guarda al futuro senza dimenticare chi ne ha costruito il valore"

Consegnate, oggi, 23 gennaio 2026   le medaglie ai dipendenti del Casinò che hanno concluso il loro percorso professionale.

Si tratta di un momento tradizionale nella vita aziendale finalizzato a ricordare le persone che hanno profuso anni di lavoro e che, completando il loro percorso, hanno raggiunto il meritato congedo.

“Oggi festeggiamo tutta la nostra azienda ricordando i dipendenti che ci hanno raggiunto il congedo e anche le persone che ci hanno prematuramente lasciato. È un momento di incontro per cementare l’appartenenza a questa grande azienda, che si appresta ad affrontare un altro anno di impegno e di nuove sfide. Sono molti i progetti da realizzare, le novità anche in termini di intrattenimento per rendere sempre più competitivo e concorrenziale il nostro Casinò, atto a fronteggiare le innumerevoli prove del mercato del gioco in costante evoluzione. Il Casinò saprà fare la sua parte anche in termini di politica turistica e dell’accoglienza a sostegno della città e del territorio.

Concludendo un pensiero particolare va a coloro che ci hanno lasciato troppo presto con un forte abbraccio alle loro famiglie.  Siamo una grande azienda dove ognuno è importante come persona e come lavoratore. Per questo esprimo i ringraziamenti del Consiglio per l’impegno profuso e auguro a tutti un anno di buon lavoro e ricco di soddisfazioni familiari e personali.” Sottolinea il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

Hanno ricevuto la medaglia al termine del loro percorso professionale:

Angelo Brazzil
Mauro Mommi
Patrizia Pavone
Mario Querini Squillari

Le “medaglie a ricordo” sono state consegnate ai familiari di:
Mario Graziano
Massimo Passaro
Marco Pavarelli
Daniela Scialli

