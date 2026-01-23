Sanremo celebra la Giornata della Memoria: cerimonia ai Caduti di Cefalonia e posa di tre nuove pietre d’inciampo

In occasione della ricorrenza della "Giornata della Memoria", martedì 27 gennaio il Comune di Sanremo organizza una commemorazione come di seguito riportato:
- ore 10.30: cerimonia al Monumento ai Caduti di Cefalonia e la lapide IMI in ricordo dei Militari Sanremesi internati nei Lager Nazisti, nei giardini di corso Mombello
- ore 11.30: posa di tre pietre d’inciampo in corso Garibaldi, altezza civico 59 dal cancello nero (ex hotel de Nice) a eterna memoria dei civili ebrei deportati dalle loro abitazioni: Brunilde Levy, Federico Levy, Gemma Pugliese.
Ad entrambi i momenti, interverrà il sindaco Alessandro Mager.