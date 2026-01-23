Sanremo celebra i 150 anni del Teatro Principe Amedeo: grande partecipazione alla visita guidata nei luoghi dei teatri storici (foto)

Proseguono gli appuntamenti sul territorio organizzati dall’assessorato alla cultura. Ieri pomeriggio, con un nuovo successo di pubblico, si è infatti svolta la visita guidata nei luoghi sede dei teatri comunali di Sanremo.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione del 150° anniversario dell’inaugurazione dello storico Teatro Principe Amedeo di Sanremo, avvenuta il 22 gennaio 1876.

L’evento, guidato da Marco Macchi, ha registrato la partecipazione di molti cittadini, tra residenti e turisti, che hanno seguito l’itinerario tra i teatri storici della città partendo dall’Ariston in via Matteotti. La visita è poi proseguita nella piazza che un tempo ospitava il Teatro Principe Amedeo, al Teatro Centrale, al Teatro dell'Opera del Casinò e al Teatro Alfano.

“La numerosa partecipazione che anche quest’iniziativa ha registrato, sia di residenti sia di turisti, testimonia il grande interesse verso il territorio e la sua storia – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – Il programma di iniziative prosegue per un’offerta culturale ad ampio raggio, in grado di soddisfare interessi e passioni di vario tipo: artistico, musicale e storico”.