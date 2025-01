Sanremo: prende forma il progetto del volontariato civico, da pianificare i corsi di formazione

Si è tenuta una nuova riunione organizzativa tra il sindaco Alessandro Mager, i volontari civici e l’assessore Massimo Donzella. L’incontro è stato un momento chiave per delineare le prime linee guida di un progetto ambizioso, che punta a rafforzare la collaborazione tra il Comune e il prezioso tessuto del volontariato locale.

“Un incontro produttivo - ha commentato l’assessore Donzella, soddisfatto dei risultati emersi durante la riunione - Ora dovremo iniziare a pensare ai corsi di formazione che coinvolgeranno i volontari, un passaggio essenziale per rendere il servizio efficace e ben strutturato” ha aggiunto. Questi corsi serviranno a ottimizzare il funzionamento del progetto, che al momento è ancora nella sua fase pilota.

Tra i punti principali emersi dalla discussione, spicca l’idea di una suddivisione del territorio in base alle aree di competenza, un approccio che mira a garantire una gestione più funzionale delle risorse. La città di Sanremo, infatti, presenta una vasta estensione territoriale, significativamente superiore a quella di altre realtà limitrofe dove iniziative simili sono già in atto. I prossimi passi prevedono la pianificazione e l’avvio dei corsi di formazione, che saranno fondamentali per preparare i volontari alle sfide operative e organizzative.

I lavori sono appena iniziati, ma le premesse sembrano promettenti per il futuro della comunità sanremese.