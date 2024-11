Cultura e fotografia a Vallecrosia, film e fotolibro su Letizia Battaglia: l'iniziativa di 'Controluce' (Foto e video)

Cultura e fotografia a Vallecrosia. Un film sulla storia e sulla fotografia di Letizia Battaglia, proiettato sabato scorso nella sala polivalente, sul solettone sud, ha incuriosito e appassionato il pubblico presente all'iniziativa proposta e organizzata dall'associazione culturale fotografica "Controluce" della città della famiglia creata, quasi un anno fa, da Gerry Salerno Portraits.

Un incontro pomeridiano, a ingresso libero, alla scoperta della fotografa, fotoreporter e politica italiana che è stata la prima donna europea a ricevere nel 1985, ex aequo con l'americana Donna Ferrato, il Premio Eugene Smith, a New York, riconoscimento internazionale istituito per ricordare il fotografo di Life. "Abbiamo deciso di presentare un film e un toccante fotolibro sulla storia di una grande fotoreporter, che ha avuto una vita intensa, mondialmente riconosciuta e da poco scomparsa" - dice il fotografo Gerry Salerno - "E' la storia di una donna che è dovuta crescere troppo presti, è diventata moglie e madre da giovane. Si è avvicinata alla fotografia all'età di 34 anni e si è ritrovata a dover documentare gli anni di piombo, un'esperienza che l'ha segnata ma ha coronato la sua vita anche con belle iniziative. Abbiamo deciso di mostrare una parte della fiction che ha presentato la Rai anni fa che ha una particolarità: è scritta a quattro mani. Letizia Battaglia ha partecipato alla stesura e alla fine appare anche per poco. La serie è, perciò, una rappresentazione fedele della sua vita. Ho scelto di mostrare il secondo dvd per mostrare ai presenti la vita, diciamo, 'fotografica' di Battaglia. In un'intervista disse: 'ora, a quasi novant'anni, sento ancora di avere un futuro ed è bellissimo perché quello che ami davvero non se ne va, quello che ami veramente rimane'".

"La nostra associazione culturale fotografica vuole divulgare più possibile la cultura dell'immagine" - fa sapere Salerno - "Controluce proporrà tra circa due settimana una mostra realizzata dai ragazzi che hanno partecipato a un corso di fotografia e, inoltre, in cantiere vi sono già altre iniziative e contenuti di qualità pensate per il prossimo anno".

"Ringrazio Gerry Salerno dell'associazione Controluce che ogni volta porta a conoscenza, a chi partecipa agli eventi che propone, personaggi e fotografi importanti che hanno fatto la differenza del mondo della fotografia" - commenta il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, presente all'incontro insieme al consigliere comunale Enrico Amalberti.