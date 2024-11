Vallecrosia ospita "Mostriamoci", la prima mostra fotografica collettiva di 'Controluce'

Scatti su vari temi si potranno ammirare dall'1 al 14 dicembre a Vallecrosia. Nella sala polivalente G. Natta, sul solettone sud, verrà, infatti, allestita "Mostriamoci", la prima mostra fotografica collettiva dell'associazione culturale fotografica Controluce della città della famiglia creata, un anno fa, da Gerry Salerno Portraits.

"In mostra vi sarà un'interessante carrellata di immagini realizzate dagli allievi con macchine fotografiche o con uno smartphone" - fa sapere Gerry Salerno - "Sarà anche un'occasione per conoscere la nostra realtà, inclusiva, in crescita e con molte nuove proposte".

"Vi aspettiamo numerosi al vernissage di presentazione che sarà domenica 1 dicembre alle 16.30" - dice Salerno - "Per l'occasione vi sarà anche un rinfresco".