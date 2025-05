Cultura e fotografia, a Vallecrosia proiezione su Henri Cartier-Bresson: nuova iniziativa di 'Controluce' (Foto)

Un'intervista a Henri Cartier-Bresson verrà proiettata domani pomeriggio, il 4 maggio, alle 17 nella sala polivalente di Vallecrosia. Un'iniziativa organizzata dall'associazione culturale fotografica "Controluce" della città della famiglia creata da Gerry Salerno Portraits.

"Un evento di cultura fotografica e non solo. Si potrà vedere una rara e lunga intervista a Henri Cartier-Bresson, maestro assoluto della fotografia" - fa sapere il fotografo Gerry Salerno - "Ci darà mille spunti per parlare di lui e di fotografia a tutto tondo. La proiezione è aperta a tutti".

"Sarà un'occasione anche per scoprire l'attività della nostra associazione culturale fotografica, giovane ma molto attiva, che, con entusiasmo, vuole divulgare più possibile la cultura dell'immagine: non solo formule o numeri ma soprattutto la passione per la fotografia a tutto tondo" - dice Salerno - "La proiezione sarà preceduta, su prenotazione al numero 3358160931, da un workshop di due ore su come utilizzare al meglio il nostro cellulare per ottenere i migliori risultati. Vi aspettiamo".