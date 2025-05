Vallecrosia, workshop e proiezione su Henri Cartier-Bresson: riuscite le iniziative di 'Controluce' (Foto)

Henri Cartier-Bresson al centro della proiezione avvenuta domenica pomeriggio nella sala polivalente di Vallecrosia. Un'iniziativa organizzata dall'associazione culturale fotografica "Controluce" della città della famiglia creata da Gerry Salerno Portraits.

I presenti, attenti e interessati, hanno avuto la possibilità di vedere una rara e lunga intervista al maestro assoluto della fotografia. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco pro tempore Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Denis Perrone e il consigliere comunale Enrico Amalberti.

Un pomeriggio culturale dedicato alla fotografia che ha permesso ai presenti di scoprire l'attività dell'associazione Controluce, giovane ma molto attiva, che, con entusiasmo, vuole divulgare più possibile la cultura dell'immagine e la passione per la fotografia a tutto tondo. La proiezione è stata preceduta da un interessante workshop su come utilizzare al meglio il cellulare per ottenere migliori risultati.