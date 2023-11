"Tailandia. Terra del sorriso" di Gerardo Salerno in mostra a Vallecrosia (Foto e video)

Vallecrosia ospiterà dal 2 al 17 dicembre una mostra fotografica di Gerardo Salerno incentrata sulla "Tailandia. Terra del sorriso".

La mostra, che ha il patrocinio del comune di Vallecrosia, si potrà ammirare nella sala polivalente G. Natta sul solettone sud il martedì, il giovedì e la domenica dalle 17.30 alle 19.30. L'ingresso è libero. "Un'occasione per scoprire le meraviglie della 'Terra del sorriso' così chiamata per il carattere dei suoi abitanti, molto ospitali, cordiali e aperti. In mostra vi saranno quaranta immagini stampate, un videoclip che aiuterà a immergersi in quella realtà e oggetti riportati da questo intenso viaggio che ho fatto da solo" - dice il fotografo - "E' un racconto per immagini impegnativo ma emozionante. Come sempre ce la metto tutta per trasmettere quanto ho vissuto".

Durante il vernissage di presentazione, che si terrà il 2 dicembre alle 17, il fotografo annuncerà una novità. "Sarà la mia ultima mostra" - svela Salerno - "Nella vita come in fotografia i cicli iniziano e finiscono e da ogni fine nasce un nuovo inizio. Anche questo mio lungo ciclo fotografico, che negli anni (quest'anno 30) si è evoluto, è cresciuto, è cambiato, sta arrivando al capolinea, con un po' di tristezza ma con consapevolezza. Voglio dedicarmi di più alla mia fotografia, personale e meno a quella per gli altri, commerciale, mantenendo comunque un occhio attento a chi mi apprezza, a chi chiederà i miei ritratti e book e a chi avrà piacere di imparare ed attingere da questo bagaglio di 30 anni di attività sul campo e di formazione anche di alto livello. Ho, infatti, iniziato a insegnare fotografia. Ho già fatto un paio di corsi di fotografia di base collettivi e di gruppo per le associazioni. Mi piace ancora di più fare corsi individuali di fotografia. Vado fiero di tutto questo e non rinnego nulla perché ha contribuito ad essere quello che sono oggi, come uomo e come fotografo".

Seguirà un rinfresco. "Durante il vernissage verrà offerto un rinfresco e vi saranno alcune sorprese, per salutare la fine di un intenso percorso di vent'anni di lavori proposti sempre col cuore" - afferma Gerry Salerno Portraits.