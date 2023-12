Vallecrosia ospita la mostra fotografica di Gerardo Salerno sulla Thailandia: un successo il vernissage (Foto e video)

E' stata inaugurata, ieri a Vallecrosia, la mostra fotografica di Gerardo Salerno incentrata sulla "Tailandia. Terra del sorriso". Per l'occasione erano presenti il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Pino Ierace, i consiglieri comunali Enrico Amalberti e Denis Perrone, la volontaria della Croce Verde Intemelia e dama ai meriti dei Savoia Patrizia Bottiglieri e Gianfranco Musimeci della Ponente emergenza protezione civile di Vallecrosia.

Oggetti, foto e video hanno emozionato e catapultato i presenti in sala, gremita per l'occasione, nei luoghi meravigliosi della Thailandia. "Un'occasione per scoprire le meraviglie della 'Terra del sorriso' così chiamata per il carattere dei suoi abitanti, molto ospitali, cordiali e aperti" - dice il fotografo - "E' un racconto per immagini impegnativo ma emozionante. Ho mostrato anche un video con la speranza di riuscire ancor di più a catapultare le persone in Thailandia. Gli oggetti mostrati li ho presi durante l'intenso viaggio che ho fatto da solo. Come sempre ce la metto tutta per trasmettere quanto ho vissuto".

Tante persone hanno, infatti, preso parte al vernissage per ammirare le foto dell'ultima mostra di Salerno. "Voglio dedicarmi di più alla mia fotografia, personale e meno a quella per gli altri, commerciale, mantenendo comunque un occhio attento a chi mi apprezza, a chi chiederà i miei ritratti e book e a chi avrà piacere di imparare ed attingere da questo bagaglio di 30 anni di attività sul campo e di formazione anche di alto livello. E' stata l'occasione anche per salutare la fine di un intenso percorso di vent'anni di lavori proposti sempre col cuore" - afferma Gerry Salerno Portraits - "Ho iniziato a insegnare fotografia e mi piacerebbe riuscire a coinvolgere anche le scuole. Ho creato un'associazione culturale fotografica insieme ad altre persone sperando di riuscire a coinvolgere più persone possibili. Organizzeremo iniziative ed eventi per avvicinare le persone al mondo della fotografia".

La mostra, che ha il patrocinio del comune di Vallecrosia, si potrà ammirare nella sala polivalente G. Natta sul solettone sud il martedì, il giovedì e la domenica dalle 17.30 alle 19.30. L'ingresso è libero.