Riva Ligure vince la terza edizione del concorso diocesano dei Presepi (Foto)

È la Parrocchia di San Maurizio Martire in Riva Ligure la vincitrice della terza edizione del Concorso Diocesano Presepi. La proclamazione è avvenuta questa mattina al termine del Pontificale dell’Epifania in Cattedrale a Ventimiglia, per mano del Vescovo Antonio.

La giuria ha premiato l’opera con una motivazione che ne ha sottolineato il valore artistico e comunitario: la Natività è ambientata nel paese di Riva Ligure ed è rappresentata con semplicità ed efficacia attraverso alcuni scorci particolarmente significativi – la chiesa parrocchiale, il Santuario della Madonna del Buon Consiglio, la spiaggia e la grande panchina rossa – a indicare la partecipazione dell’intera comunità alla contemplazione del Mistero dell’Incarnazione. Le tinte vivaci, il movimento delle statuine e gli effetti luminosi coinvolgono lo spettatore in un clima di gioia e di lode, richiamata simbolicamente anche dalle note dipinte nella stella cometa. Oltre alla “eterna gloria”, alla comunità parrocchiale vincitrice è stato assegnato un premio di 1.000 euro.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a parroci, gruppi presepe, catechiste, bambini e famiglie che, con entusiasmo e partecipazione, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, rinnovando e trasmettendo alle nuove generazioni la bellezza di una tradizione che continua a essere segno di fede e di comunione all’interno della comunità diocesana.