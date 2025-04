Sanremo: emozione e musica a Villa Nobel per l'omaggio a Puccini del compositore Marco Reghezza

Un incontro indimenticabile ha animato la prestigiosa sede di Villa Nobel, gremita di pubblico in occasione dell’evento dedicato alla musica e al grande compositore Giacomo Puccini. L’iniziativa, organizzata nell’ambito della rassegna culturale 'Sa(n)remo Lettori', promossa dalla rete 7 delle scuole – anche come percorso di formazione per docenti – ha visto per la prima volta la musica protagonista assoluta.



"Ad aprire l’incontro - si spiega nella nota - è stato il Dirigente Scolastico dell’Istituto Sanremo Ponente, Paolo Auricchia, che ha introdotto il compositore Marco Reghezza, ospite d’onore della serata. Reghezza ha presentato il suo libro "De Bello Pucciniano" in un vivace e appassionato dialogo con il prof. Roberto Musacco, docente di pianoforte presso il Liceo Cassini.



Oltre all’omaggio a Puccini, è stato ricordato anche il recente e prestigioso lavoro del Maestro Reghezza, autore della composizione eseguita lo scorso 28 marzo a Siviglia in occasione della cerimonia ufficiale per l’anniversario di Ferdinando Magellano, alla presenza della Famiglia Reale spagnola. Un riconoscimento internazionale che testimonia il valore artistico e culturale del compositore.



La serata è stata impreziosita dalle emozionanti esibizioni musicali: il coro di voci bianche del Liceo Musicale Cassini : Lily Andreyeva, MariaJulia Barozzi, Wenjie Hu, Silvia Lizarbe, Rita Longordo, Linda Renzetti e Noemi Sacco, studentesse della classe 1M del liceo musicale Cassini che hanno preparato con la docente di canto, la Prof.ssa Anna Maddalena due brani di canto corale durante il laboratorio di musica d' insieme. Hanno cantato un brano in cinese Mo li hua -Fiore di gelsomino-, canzone tradizionale cinese alla quale si ispirò Puccini per un Leitmotiv che usera' in Turandot e il coro di ragazzi 'La' sui monti dell' est' tratto dall' opera Turandot. Hanno incantato il pubblico con queste canzoni di grande bellezza. Momento di altissima intensità emotiva è stata l’esibizione del soprano Gabriella Carioli, che ha interpretato magistralmente tre celebri arie pucciniane: 'Vissi d'arte' da Tosca, 'O mio babbino caro', da Gianni Schicchi, 'Mi chiamano Mimì' da Boheme, l'accompagnamento al pianoforte è stato a cura della talentuosa Luisa Repola.



L’atmosfera nella splendida sala affrescata di Villa Nobel, gremita di giovani e adulti, è stata quella di un’autentica immersione nel mondo affascinante dell’opera lirica. A documentare l’evento anche la redazione giornalistica del Liceo Cassini, guidata dalla prof.ssa Patrizia Milanese, insieme a numerosi studenti presenti in sala.



Un omaggio sentito e partecipato a Puccini, che ha saputo unire cultura, formazione e bellezza in una serata che resterà nel cuore di tutti i presenti.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 15 aprile alle ore 18.00 con la prof.ssa del Liceo Parini di Milano, grecista e latinista, Laura Suardi e il libro 'il discorso perfetto' ed Laterza".