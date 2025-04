Sanremo, torna il Festival della Parola Reloaded: tre giorni di incontri, libri, musica e riflessioni (Foto)

Dal 25 al 27 aprile Sanremo diventa il cuore pulsante del linguaggio, dell’arte e del pensiero con l’arrivo del Festival della Parola Reloaded, che per la prima volta porta nella Città dei Fiori l’eredità di dieci edizioni di successo a Chiavari e Genova. Un appuntamento che promette di emozionare e far riflettere grazie a talk, presentazioni, recital e spettacoli teatrali capaci di esaltare la forza della parola come strumento di identità, memoria e cambiamento.

Prodotto da Le Muse Novae, con la direzione artistica di Massimo Poggini e il contributo del Comune di Sanremo – Assessorato alla Cultura, del Casinò di Sanremo, di Portosole Sanremo e il patrocinio di Regione Liguria e Rai Liguria, il festival si articola tra il Teatro del Casinò e la sede del Club Tenco, dove si alterneranno scrittori, giornalisti, attori e musicisti.

Si parte il 25 aprile tra musica e introspezione. L'inaugurazione è affidata ad Amara, musicista e cantautrice, che presenterà il suo libro La certezza di essere viva (Baldini+Castoldi) al Club Tenco, alle ore 21. Un’autobiografia emotiva che mescola versi, riflessioni e sogni.

Il 26 aprile tra memoria, talento femminile e grandi nomi. Il secondo giorno si apre alle ore 11 con “Just like a woman” di e con Chiara Buratti, che andrà in scena nel suggestivo cimitero monumentale di Sanremo: uno spettacolo tributo a figure femminili straordinarie, tra cui Isa Barzizza, Maryam Mirzakhani, Pannonica de Koenigswarter e Suzanne Lenglen.

Nel pomeriggio si torna al Club Tenco: alle 16 l’attrice Simona Garbarino presenta Il taccuino delle molte me (Ronzani), mentre alle 17 sarà la volta di Matteo Monforte, autore de I segreti della nebbia (Frilli). Alle 18 toccherà al chitarrista e fondatore della PFM Franco Mussida, che con Il bimbo del Carillon (Salani) racconterà il legame profondo tra musica ed emozione. Gran finale di giornata, alle 21 al Teatro del Casinò, con Beppe Severgnini che presenta Socrate, Agata e il futuro (Rizzoli), riflessione brillante sull’arte di invecchiare con filosofia. Per l’occasione, il celebre giornalista riceverà il Premio Ambasciatore della Parola.

Il 27 aprile chiude Fabio Genovesi con ciclismo e cuore. Domenica alle ore 18 il sipario calerà con la prima nazionale di Tutti primi sul traguardo del mio cuore, il nuovo recital di Fabio Genovesi, tratto dal libro edito da Solferino. Tra ironia e passione per il ciclismo, lo scrittore offrirà una narrazione corale e commovente del nostro Paese.

L’assessore Enza Dedali: “Sanremo luogo ideale per dare voce a emozioni e valori”. Grande soddisfazione arriva anche dall’assessore alla Cultura Enza Dedali, che ha dichiarato: "Siamo davvero felici di contribuire alla realizzazione del Festival della Parola Reloaded, che torna nella nostra città con un ricco programma dove le parole diventano protagoniste attraverso talk, presentazioni di libri e recital. Sanremo è luogo privilegiato per raccontare storie, emozioni, pensieri, nonché per condividere riflessioni su principi e valori importanti. Ringrazio l'associazione Le Muse Novae per averci proposto questo programma che, ne sono certa, saprà suscitare l’interesse di molti".