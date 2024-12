Solidarietà, incontri, teatro, spettacoli, fotografia e musica: fine settimana ricco di eventi a Vallecrosia (Foto)

Solidarietà, incontri, teatro, spettacoli, fotografia, musica e divertimento. Sarà un fine settimana ricco di eventi a Vallecrosia.

Si partirà venerdì 13 dicembre con una raccolta solidale a favore dei servizi sociali di Vallecrosia: "A Natale donare è un gioco". "Il giorno di Santa Lucia chi vorrà potrà donare giochi presso il supermercato Conad dove saranno presenti volontari della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia" - fa sapere il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "Quello che verrà raccolto sarà poi distribuito dai servizi sociali del Comune alle famiglie più bisognose della città".

Venerdì 13 dicembre dalle 15 alle 17, invece, nella sala polivalente si terrà la presentazione di gruppi di cammino 'Voci dal territorio'. Un convegno in cui interverranno, per l'occasione, il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi; la dottoressa Paola Camia, direttore distretto sanitario Ventimiglia Asl1; il dottor Fabrizio Polverini, direttore sociosanitario Asl1; la dottoressa Cinzia Ardiri, coordinatore degli infermieri di famiglia e di comunità dell'Asl1, che si soffermerà su 'Perché avviare i gruppi di cammino?'; le dottoresse Concita Tabbacchiera e Agnese Magaglio, infermiere di famiglia e di comunità dell'Asl1, che illustreranno 'Il ruolo dell'infermiere di comunità nell'intercettare la popolazione fragile all'interno della comunità'; la dottoressa Cinzia Rotondaro, coordinatore di fisioterapisti Adi dell'Asl1, che darà 'Raccomandazione per la camminata in salute' e la dottoressa Giulia Graziano, tecnico di riabilitazione psichiatrica dell'Asl1, che parlerà del 'L'importanza dell'inclusione sociale all'interno della comunità'.

Sabato prossimo, il 14 dicembre, alle 15 è previsto uno spettacolo teatrale itinerante e animato di Silvia Villa, in collaborazione con Marta Laveneziana e la compagnia Teatro della Luna, che verrà portato in scena tra le porte dipinte del centro storico. 'Un Natale...da Sogno!' prenderà il via da piazza del Popolo. "Un brillante spettacolo teatrale di Natale itinerante con animazione partecipata adatto sia per bambini che per adulti" - dice il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "L'ingresso è libero".

Sempre sabato, dalle 15 alle 19, all'oratorio salesiano Don Bosco si terrà 'Natale è magia'. Bimbi e ragazzi potranno divertirsi con uno spettacolo di magia, musica, giochi, tanti regali e vi sarà la possibilità di incontrare Babbo Natale. "Un pomeriggio dedicato ai giovani in vista del Natale" - afferma Piardi.

Sabato, dalle 17 alle 19, si potrà ammirare "Mostriamoci", la prima mostra fotografica collettiva dell'associazione culturale fotografica Controluce della città della famiglia creata, un anno fa, da Gerry Salerno Portraits. Sarà l'ultimo giorno per osservare scatti che ritraggono paesaggi, autoritratti, street photography e temi liberi esposti nella sala polivalente G. Natta, sul solettone sud.

Sabato sera, alle 20.45, nella sala polivalente vi sarà la presentazione del libro del generale Marcello Bellacicco: "Noi ci abbiamo creduto". "Si parlerà del diario di sei mesi di missione in Afghanistan dell'alpino paracadutista e generale di corpo d'armata Marcello Bellacicco" - dice il vicesindaco Piardi - "L'ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare".

Domenica 15 dicembre, invece, dalle 14, presso i giardini Falcone e Borsellino gli alpini faranno gli auguri alla cittadinanza con banda e merenda. "Domenica vi saranno gli 'Auguri di buone feste' degli alpini sulla pista di pattinaggio, solettone sud" - dichiara Piardi - "Il pomeriggio sarà allietato dai musicanti della A-Banda della val Nervia e da cioccolata calda, vin brulé, panettone offerti dall'associazione nazionale alpini".

Infine, domenica, dalle 14.30 alle 17.30, nella sala polivalente vi sarà la consegna delle strenne natalizie agli ultrasettantenni, a cura dell'Amministrazione comunale e dell'associazione il Borgo Antico.