Vallecrosia, la parrocchia di Maria Ausiliatrice festeggia il compleanno dell'Oratorio (Foto)

Musica, giochi, divertimento, momenti di fede e fraternità a Vallecrosia. La parrocchia di Maria Ausiliatrice l'8 dicembre festeggerà il compleanno dell'Oratorio.

Sarà un'occasione per riunire la comunità. "Momenti pensati per coinvolgere tutti: bambini, famiglie e la comunità" - fa sapere don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione e seconda domenica di Avvento, festeggeremo insieme il compleanno dell'Oratorio. Per l'occasione alle 11 verrà celebrata la santa messa, si terrà il cerchio mariano e verrà organizzato un pranzo comunitario. Infine, dalle 15 alle 19, vi sarà il Villaggio di Natale dove bimbi e ragazzi potranno trovare gonfiabili, tanti giochi, musica, regali e vi sarà la possibilità di incontrare Babbo Natale. Ospite speciale sarà Kenzo e i suoi gonfiabili".

I salesiani organizzeranno tre pomeriggi per i giovani in vista del Natale. "L'8 dicembre andrà in scena 'Natale è divertimento', il 14 dicembre, sempre dalle 15 alle 19, vi sarà 'Natale è magia' mentre sabato 21 dicembre è previsto 'Il Natale è...il colore dei suoni'" - afferma don Karim - "Saranno pomeriggi di musica, magia, giochi, laboratori e regali in cui si potrà incontrare Babbo Natale".

In programma sono previste pure iniziative organizzate insieme alla parrocchia di San Rocco in vista del Giubileo. "Faremo degli incontri di formazione insieme alla parrocchia di San Rocco per conoscere la storia e meditare sulla speranza" - dice don Karim - "Il 5 dicembre alle 20.45 si parlerà della 'Storia del Giubileo' nella chiesa parrocchiale di San Rocco. Il relatore sarà don Ferruccio Bortolotto. Il 12 dicembre alle 20.45, invece, nel salone parrocchiale di Maria Ausiliatrice don Nuccio Garibaldi sarà il relatore di 'Giubileo un cammino di speranza'".