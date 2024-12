Spettacolo teatrale itinerante e animazione partecipata, a Vallecrosia Alta va in scena "Un Natale...da Sogno!" (Foto)

Uno spettacolo teatrale itinerante e animato verrà proposto a Vallecrosia Alta e poi a Costarainera nel fine settimana.

Sabato prossimo, il 14 dicembre, alle 15, verrà portato in scena lo spettacolo di Silvia Villa, in collaborazione con Marta Laveneziana e il Teatro della Luna, nel centro storico della città della famiglia e prenderà il via da piazza del Popolo. "Festeggiamo l’arrivo del Natale con 'Un Natale...da Sogno!'" - fa sapere Silvia Villa, attrice e regista - "Un brillante spettacolo teatrale itinerante con animazione partecipata andrà in scena nei magici borghi di Vallecrosia Alta e Costarainera. E' adatto sia per bambini che per adulti che hanno voglia di tornare bambini".

Lo spettacolo verrà riproposto domenica prossima, il 15 dicembre, alle 15.45 a Costarainera e partirà da piazza V. Emanuele II. "Variopinte fate, elfi giocolieri, angeli canterini e originali personaggi in costume tra leggenda e realtà accompagneranno il pubblico in un viaggio natalizio interattivo tra le porte dipinte di Vallecrosia Alta e nei suggestivi caruggi del centro storico di Costarainera, che accenderà o ri-accenderà nei cuori la voglia di sognare ancora" - svela Villa - "Al termine dello spettacolo si offrirà cioccolata calda a Vallecrosia Alta e una merenda golosa a cura dell’associazione 'Gocce di Natura' a Costarainera e per l’occasione arriverà anche Babbo Natale a cui poter consegnare le vostre letterine".

Per l'occasione si esibiranno Brigida Sette, Francesca Nardotto, Loredana Biancheri, Luciano De Stefanis, Matteo Cassini, Moreno Campodoni, Quinto Pirrone, Silvia Villa e la gentile partecipazione di Noà Franceschelli. "Si ringraziano le Amministrazioni per il sostegno all’evento" - conclude Villa - "L'ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione al 347 5446651".