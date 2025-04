Tour di presentazioni per l'autrice sanremese Antonella Squillace

Un’altra importante tappa di presentazione dell’autrice sanremese Antonella Squillace e del suo primo romanzo storico, uscito per Calabria Letteraria, marchio Rubbettino, nel 2016 e che, a distanza di quasi nove anni dalla sua pubblicazione, continua ad essere richiesto nelle scuole e approda in questi giorni in alcuni istituti della Calabria, a Catanzaro e nel Crotonese.

“Ne sono stupita anch’io e commossa” ammette la professoressa Squillace “di solito un libro viene considerato “vecchio” dopo due o tre anni dalla sua uscita. Nelle scuole della Provincia ho continuato a parlarne in tutti questi anni, non ho mai saltato un anno scolastico accontentando le richieste di tutte le scuole e apprezzando il lavoro di approfondimento del testo, dei protagonisti e delle vicende raccontate e più in generale le riflessioni sul primo conflitto mondiale e su tutte le guerre, che insegnanti e studenti hanno saputo fare. Quest’anno, poi, con l’Intelligenza artificiale gli alunni delle scuole che ho visitato hanno superato se stessi riuscendo addirittura a far “parlare” il protagonista principale animandolo! Mi hanno sinceramente colpita!”

Tutto era partito dal ritrovamento di una vecchia fotografia di famiglia che raffigurava il bisnonno in divisa proprio negli anni in cui si commemoravano i 100 anni dall’inizio del primo conflitto, ritrovamento a cui aveva fatto seguito la ricerca di documenti storici e militari che ne ricostruivano la vicenda, i diari di guerra della sua brigata, la visita sui luoghi che lo avevano visto protagonista, suo malgrado, la vicenda della mina del Monte Cimone, in alta Val D’Astico, nel Vicentino, i ricordi familiari, oramai pochi, le riflessioni personali e i paralleli con l’attualità.

Di questo l’autrice parla nelle classi che puntualmente affrontano nel programma di storia il primo conflitto mondiale. “Ma negli ultimi anni è cambiato qualcosa” continua “sembra che gli alunni abbiano acquisito una nuova consapevolezza. La guerra non è più qualcosa che si studia sui libri di Storia, ma qualcosa di drammaticamente vicino. Le loro riflessioni lo dimostrano e a volte, fanno davvero venire i brividi!”

Le prossime tappe di presentazione prevedono gli Istituti Comprensivi Patari, Rodari, Pascoli, Aldisio di Catanzaro e le Scuole Secondarie di primo grado di Santa Severina e Rocca di Neto.

Inoltre il libro è stato inserito nella Rassegna e Concorso letterario “L’Agorà della Scrittura” e verrà presentato nella sala delle Conferenze del Museo Diocesano di Santa Severina sabato 12 Aprile.

E’ atteso a breve l’uscita del suo ultimo lavoro, che proseguirà la proficua collaborazione con la Casa Editrice Leucotea di Sanremo, che ha già pubblicato i precedenti “Leah. Dall’altra parte del mare” (2020) e “Ti darò i miei occhi” (2023).