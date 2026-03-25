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Eventi | 25 marzo 2026, 07:22

Libra Book Club, incontro sold out a Sanremo: oggi si discute “Le cose che restano” di Jenny Offill

Alle 17 da Cake Mamas nuovo appuntamento del gruppo di lettura al femminile tra dialogo, emozioni e condivisione

Libra Book Club, incontro sold out a Sanremo: oggi si discute “Le cose che restano” di Jenny Offill

Si tiene oggi alle 17, il nuovo appuntamento del Libra Book Club, il gruppo di lettura al femminile dedicato alla condivisione e al dialogo attraverso i libri. L’incontro, già sold out come i precedenti, si svolgerà presso Cake Mamas, in via Roma, e sarà dedicato al libro del mese, “Le cose che restano” della scrittrice Jenny Offill. Un romanzo intenso e delicato che, attraverso una scrittura frammentaria e luminosa, racconta con autenticità relazioni, crisi e ciò che davvero resiste nel tempo, offrendo spunti di riflessione e confronto tra le partecipanti.

Il Libra Book Club è un progetto organizzato da Talea e curato da Carlotta De Melas, Alessia Cravero, Noemi D’Amore ed Elena D’Anca, con l’obiettivo di creare uno spazio accogliente e stimolante per le donne. Al centro dell’iniziativa ci sono ascolto, libertà di espressione e cura delle relazioni, in un clima autentico e lontano da dinamiche performative. Il progetto si è recentemente ampliato diventando anche un podcast, disponibile su diverse piattaforme tra cui Spreaker, Apple Podcast, Audible, iHeartRadio, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser e YouTube.

L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e adesioni ai prossimi incontri è possibile scrivere all’indirizzo email: talea.associazionesanremo@gmail.com

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