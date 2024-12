Sei mesi di missione in Afghanistan, Marcello Bellacicco presenta "Noi ci abbiamo creduto" a Vallecrosia (Foto e video)

Un diario di sei mesi di missione in Afghanistan verrà presentato sabato prossimo, il 14 dicembre, alle 20.45 nella sala polivalente sul solettone sud, a Vallecrosia. L'alpino paracadutista e generale di corpo d'armata Marcello Bellacicco parlerà del suo libro "Noi ci abbiamo creduto".

"Attraverso il racconto e le testimonianze di chi l'ha vissuta come protagonista, il libro descrive la missione in Afghanistan della Brigata Julia nel 2010 – 2011, nell'ambito della Operazione NATO ISAF dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 per sconfiggere il terrorismo proveniente da questo paese. Il generale Marcello Bellacicco, già comandante della Regione Ovest, con questo libro ha voluto rendere onore all'impegno, al sacrificio e ai risultati ottenuti in quei sei mesi di missione dai militari italiani, che assolsero il loro compito senza risparmi o condizionamenti, seguendo solo la pura etica del dovere" - fa sapere il capogruppo degli alpini di Vallecrosia Giuseppe Turone.

"Sarà possibile conoscere e capire come si prepara, si conduce e si porta a termine un impegno operativo così complesso e difficile, come quello afghano" - sottolinea Turone - "Una narrazione completa, dettagliata, talvolta cruda, ma sicuramente onesta e obiettiva, in cui l'autore fa riferimento solo alla realtà dei fatti, senza far sconti ad alcuno, nemmeno a se stesso. Vi aspettiamo numerosi all'evento di sabato".