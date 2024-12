"Aiuta gli alpini ad aiutare" con il panettone o pandoro delle penne nere: gazebo a Vallecrosia (Foto e video)

Costruire una chiesa con oratorio nella città di Pemba è l'obiettivo della “Campagna panettoni degli Alpini 2024”. Le penne nere di Vallecrosia hanno così allestito un gazebo sul solettone nord per vendere i panettoni e i pandori degli alpini.

I dolci tradizionali natalizi si trovano all’interno di una latta personalizzata che, quest'anno, ha come tema “Il sogno di pace degli Alpini". Sul contenitore in latta vi è, infatti, raffigurata un’aquila in primo piano che tiene un ramo di ulivo tra gli artigli, il tricolore creato con schizzi di vernice e la scritta "Siamo Alpini uomini di pace".

I fondi raccolti con la vendita dei panettoni e dei pandoro degli Alpini saranno donati in parte per la realizzazione del progetto della sede nazionale Ana in Mozambico nel “Trentennale Operazione Albatros” e in parte per progetti solidali e culturali della sezione sul territorio.

"Come sempre aderiamo a iniziative per aiutare chi ne ha bisogno" - fa sapere il capogruppo degli alpini di Vallecrosia Giuseppe Turone - "Inoltre, domenica 15 dicembre ai giardini Falcone e Borsellino, a partire dalle 14, faremo gli auguri di Natale alla cittadinanza. Per l'occasione si potranno trovare panettoni, pandoro, cioccolata calda, vin brulè e una banda musicale che allieterà il pomeriggio. Sabato 14 dicembre, invece, alle 20.45 nella sala polivalente sul solettone sud, vi sarà la presentazione del libro del generale Marcello Bellacicco 'Noi ci abbiamo creduto'. Vi aspettiamo numerosi".