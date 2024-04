Sanremo: restyling per gli spazi esterni della scuola ‘Rodari’, affidati i lavori

La scuola ‘Rodari’ di Sanremo avrà un nuovo spazio esterno. Il Comune di Sanremo ha recentemente affidato l’intervento per il restyling dell’area considerata potenzialmente pericolosa anche per le radici presenti nel sottosuolo e che hanno rovinato l’asfalto rendendolo dissestato. Un rischio non da poco per alunni e personale scolastico.

Per questo motivo la dirigenza dell’istituto ha evidenziato la necessità di intervenire per la sistemazione, lavoro che in questi giorni è passato dalla teoria alla pratica con l’affidamento. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno così incaricato la ditta ‘Liviani’ di Arma di Taggia per un importo complessivo di 10.500 euro.