"Rumore": venerdì prossimo Sanremo celebra Raffaella Carrà con uno spettacolo tributo all'Ariston

Raffaella Carrà torna a Sanremo: questo è possibile grazie a "Rumore", lo spettacolo tributo che racconta ciò che la regina della televisione italiana è stata e che andrà in scena all'Ariston venerdì 11 aprile. Uno spettacolo ampio, che vedrà salire sul palco giovani eccellenze italiane provenienti dalle più disparate formazioni, per dare vita a un qualcosa di unico. Saranno addirittura un centinaio gli artisti convolti, tra giovani ed esperti.

"Da molti anni il nostro proposito - spiega l'ideatrice Antonella Riboldi Brunamonti - è far lavorare insieme giovani in formazione insieme ad artisti eccellenti: in questo caso saranno presenti Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e l'etoile Petra Conti, che anche grazie alla Carrà è diventata un'eccellenza, affiancata da Daniele Terenzi, primo ballerino al mondo con protesi alla gamba".

Sul palco saranno presenti sia ballerini che atleti, impegnati nella ginnastica ritmica e nel pattinaggio, non mancherà la lirica con la presenza sul palco del soprano Elisabetta Isola. "Il nostro fine - continua Riboldi Brunamonti - è riuscire a dare visibilità ai giovani, per favorire la loro formazione anche grazie alla fornitura di fondi da usare come borse di studio, così da poter continuare a inseguire questo sogno, che richiede un percorso complesso da seguire. Dare aiuto a chi lavora per questo obiettivo e dimostra talento, deve avere la possibilità di arrivare, così come avviene nelle borse di studio per i percorsi accademici. Oltre a ciò credo che affiancare ai ragazzi eccellenze nel settore permette loro di crescere, di migliorare".

L'evento attraverserà la città per un totale di due giorni: il via giovedì sera, con la banda Canta e Sciuscia che suonerà "Rumore" per le strade di Sanremo arrivando poi di fronte all'Ariston, dove saranno affiancati dai ballerini in un evento promozionale. Venerdì sarà la volta della compagnia teatrale Mario Baistrocchi a esibirsi davanti al teatro, per culminare con lo spettacolo vero e proprio sabato 11 aprile alle 21. Al termine, un nuovo spettacolo con cena andrà in scena alle 23 al Morgana che, racconta l'ideatrice, devolverà parte della quota ricavata ai ballerini.

"Il nostro operato va avanti grazie agli incassi dello spettacolo - prosegue - che vanno direttamente al teatro Sociale di Camogli, che vengono utilizzati per pagare i vari artisti, anche con un contributo direttamente da parte mia. Ringrazio comunque la città di Sanremo che sta dando un grande aiuto con i privati, ma anche dal pubblico stiamo ricevendo molto sostegno. Saranno presenti allo spettacolo molti sindaci della Liguria, oltre agli assessori Simona Ferro e Luca Lombardi. RIngrazio poi la famiglia Vacchino. L'arte deve essere un qualcosa con cui le persone possono vivere e quando ci si trova davanti a qualcuno di competente deve avere i mezzi per poter insistere, senza dover ricorrere a scelte di ripiego".

Lo show vedrà come direttore artistico Sergio Iapino, regista, autore, coreografo, ed ex ballerino. Saliranno sul palco anche l’atleta paralimpica Chiara Bruzzese e il duo di musicisti Twin violins Mirko e Valerio, che sono già saliti sul palco in occasione del Festival.