Ventimiglia: 40° anniversario dell'Unitre, a maggio un convegno sul tema ‘La terza età: risorsa e tutela’

‘La terza età: risorsa e tutela’: è questo l'accattivante titolo di un convegno che la Unitre Intemelia di Bordighera-Ventimiglia sta organizzando per il 17 maggio prossimo (ore 15,30), al Teatro Comunale. Per festeggiare degnamente il 40° anniversario dalla Fondazione, il Consiglio Direttivo del sodalizio culturale, che organizza nelle due sedi oltre 40 corsi per oltre 250 ore annue per lezioni o incontri tenuti da docenti o esperti, ha pensato di offrire alla cittadinanza un convegno che approfondisse i problemi inerenti alla terza età.

Per il convegno hanno dato la disponibilità uomini politici, direttori sanitari, medici e presidenti di associazioni di volontariato che, ognuno sulla base delle notevoli esperienze professionali, metteranno in evidenza la ricchezza umana e culturale degli anziani,ma anche ciò che è necessario fare per tutelare la loro salute e la sicurezza fisica. Il risultato che ci si attende è di capire bene come possiamo affrontare al meglio la longevità a cui il benessere tende.

E' stato possibile organizzare l'evento grazie alla positiva immagine della Unitre come associazione che opera sul territorio intemelio ed alla disponibilità di tutto il team della Amministrazione Comunale di Ventimiglia.